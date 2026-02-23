হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে মেয়াদোত্তীর্ণ ১৩ বস্তা চিপস ধ্বংস

­যশোর প্রতিনিধি

মেয়াদোত্তীর্ণ চিপস ধ্বংস করে প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত

যশোর শহরের বড়বাজার এলাকার শিভ স্টোরের গোডাউনে অভিযান চালিয়ে ১৩ বস্তা মেয়াদোত্তীর্ণ চিপস জব্দ করে ধ্বংস করেছে প্রশাসন।

আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর যৌথভাবে এই অভিযান চালায়।

অভিযানে থাকা জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুর রহমান জানান, বড়বাজারে সিটি প্লাজার সামনে অবস্থিত শিভ স্টোরের গোডাউনে মেয়াদোত্তীর্ণ চিপস মজুতের তথ্য পেয়ে তাঁরা অভিযান চালান। সেখান থেকে ১৩ বস্তা মেয়াদোত্তীর্ণ ও ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশ্রিত চিপস জব্দ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এই অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়েছে।

এদিকে, বড়বাজারের আরজি ট্রেডার্সে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ও বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

যশোর জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান বলেন, রমজানে অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমাতে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় এ ধরনের তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুর রহমান, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কিশোর কুমার সাহা, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জেলা সদস্য আব্দুর রাকিব সরদার অপু উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জননিরাপত্তা রক্ষায় র‌্যাব-৬-এর একটি দল সহযোগিতা করে।

সম্পর্কিত

যশোরে ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে বাবার মৃত্যু

যশোরে ৭৭টি আমেরিকান মোটরসাইকেল জব্দ, গুদাম সিলগালা

মনিরামপুর: নির্মাণকাজ শেষ না হতেই সড়কে ধস

২৪ ঘণ্টা পার হলেও শার্শায় পল্লিচিকিৎসক হত্যায় গ্রেপ্তার নেই

যশোরে গ্রাম্য চিকিৎসককে কুপিয়ে হত্যা

যশোর শহরে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

‘১২ তারিখ আমাদের একটা ঈদের দিন চলে গেছে’

যুবকের পেটে মিলল ২২০০ ইয়াবা বড়ি

দেশে ফিরল পাচার হওয়া ২৮ শিশু

ইমিগ্রেশনে ধরা পড়ল হত্যা মামলার দুই আসামি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা