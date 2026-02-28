হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে রোমান জুট মিলে অগ্নিকাণ্ড

­যশোর প্রতিনিধি

যশোরে রোমান মিলে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া শিল্প শহরের উড়োতলা এলাকায় অবস্থিত রোমান জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার সন্ধ্যার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে নওয়াপাড়া ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

নওয়াপাড়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শরিফুল ইসলাম জানান, আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি ইউনিট কাজ শুরু করে এবং দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

মিলের ইলেকট্রনিক ইনচার্জ সোহেল রানা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ইলেকট্রনিক জটিলতার কারণে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। পাটের ব্যাক সাইডে শর্টসার্কিট হয়ে প্রথমে আগুন লাগে এবং পরে তা ছড়িয়ে পড়ে।

মালোপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই শেখ সাদী জানান, খবর পেয়ে তিনি তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মিলের জেনারেল ম্যানেজার মিরাজুল ইসলাম জানান, এখনো সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রায় এক কোটি টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার পর মিল এলাকায় শ্রমিক ও স্থানীয়দের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

