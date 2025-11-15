হোম > সারা দেশ > যশোর

ভারতে উচ্ছেদের শিকার ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি 

মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার মো. শামীম (২৫)। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের বেনাপোল সীমান্তপথে ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের অভিযোগে তাঁদের বসতবাড়ি উচ্ছেদ করে ভারতীয় পুলিশ। পরে তাঁদের বেনাপোল পোর্ট থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। আজ শনিবার রাত ৮টায় বেনাপোলের রঘুনাথপুর সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠায় বিএসএফ।

ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলেন আব্দুল হান্নান (৬০), হোসেন আলী (২৫), আকলিমা খাতুন (৫২), শাহানারা খাতুন (১৫), হাফিজুর রহমান (৩১), রেশমা খাতুন (২২), আজমিরা (৫), বাবলুর রহমান (৪২), তাহামিনা বেগম, জান্নাতুল বুশরা (৪), তাইজুল ইসলাম (৪৩), মোসা. নাসিমা খাতুন (৪১), শেফালী খাতুন (৩৬), আমিনুর রহমান (৫৬) ও আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৯)। তাঁদের বাড়ি সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায়।

ফেরত আসা হোসেন জানান, কর্মসংস্থানের জন্য পাঁচ থেকে সাত বছর আগে তাঁরা ভারতে চলে যান। সম্প্রতি ভারত সরকার এসআইআর চালু করলে অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদ শুরু হয়। এতে তাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। পরে দেশে ফেরার জন্য তাঁরা বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর বিএসএফ তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

বিজিবি জানায়, আটক ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন কার্ডসহ অন্যান্য নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিশ্চিত হওয়া যায়। পরে রঘুনাথপুর বিওপি কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিএসএফের কাছ থেকে গ্রহণ করে।

এ বিষয়ে বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আল মামুন বলেন, ফেরত আসা বাংলাদেশিদের বিজিবি পুলিশের কাছে সোপর্দ করলে রাতেই তাঁদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

