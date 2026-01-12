গানে গানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদ

যশোরে গানে গানে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে নাগরিক সমাজের ব্যানারে যশোর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিবাদী গান পরিবেশন করা হয়।
এ সময় বক্তারা সহিংসতার প্রতিবাদ ও জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবি জানান। মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। সমাবেশে নারী নেত্রী হাবিবা শেফার সভাপতিত্ব করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিবাদী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।
বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সামাজিক ব্যক্তিত্ব আবুল হোসেন, শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রহমান মজনু, বিশিষ্ট রাজনীতিক হাসিনুর রহমান, প্রকৌশলী আবু হাসান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শাহীন ইকবাল, নারী নেত্রী বীথিকা সরকার, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন, জনউদ্যোগের যুগ্ম আহ্বায়ক দীপক রায়, সনাতন ধর্ম সংঘ জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অখিল চক্রবর্তী, মহিলা পরিষদের যশোর জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সুলতানা রহমান জলি, ছাত্রনেতা রাশেদ খান, যশোর পৌর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হীরনলাল সরকার, বৈষম্যবিরোধী সনাতন সমাজের জেলা আহ্বায়ক মৃণাল কান্তি দে প্রমুখ।