হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে ৭৭টি আমেরিকান মোটরসাইকেল জব্দ, গুদাম সিলগালা

­যশোর প্রতিনিধি

যশোর সদর উপজেলার ঘোপ নওয়াপাড়া এলাকার একটি গুদামে জব্দ মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোর শহরের ঘোপ নওয়াপাড়া এলাকার একটি গুদাম থেকে ৭৭টি নতুন মোটরসাইকেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এগুলো আমেরিকার মোটরসাইকেল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড মোটরসের (ইউএম) বলে জানা গেছে।

আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোহাইব হাসান আকন্দ এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। আদালত গুদামটি বন্ধ (সিলগালা) করে দেন।

জানা গেছে, যশোর সদর উপজেলার ঘোপ নওয়াপাড়া সড়কের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ২৪২ নম্বর বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে মোটরসাইকেলগুলোর বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় গুদামটি সিলগালা করা হয়। এ সময় যশোর জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক (তদন্ত) সুজন কুমারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত ঘোপ নওয়াপাড়া সড়কের ওই গুদামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় গুদামে আমেরিকান ইউএম কোম্পানির ৭৭টি নতুন মোটরসাইকেল পাওয়া যায়। গুদামের মালিক হাফিজুর রহমান শিলু মোটরসাইকেলগুলোর রেজিস্ট্রেশন, আমদানি-সংক্রান্ত অনুমোদন বা অন্য কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। কয়েক দিন আগেও একই গুদামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সে সময় তিন দিনের সময় নিয়েছিলেন গুদামমালিক।

এদিকে আজ দুপুরে মোটরসাইকেলগুলোর মালিক আবু সাঈদ সাবু অসুস্থতার কথা বলে ঘটনাস্থলে আসেননি। পরে তিনি ১০ দিনের সময় প্রার্থনা করেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে গুদামটি সিলগালা করার নির্দেশ দেন এবং মোটরসাইকেলগুলো জব্দ অবস্থায় সেখানেই রাখার সিদ্ধান্ত দেন। একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৈধ কাগজপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে উদ্ধার মোটরসাইকেলগুলো সরকারের হেফাজতে নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

মনিরামপুর: নির্মাণকাজ শেষ না হতেই সড়কে ধস

২৪ ঘণ্টা পার হলেও শার্শায় পল্লিচিকিৎসক হত্যায় গ্রেপ্তার নেই

যশোরে গ্রাম্য চিকিৎসককে কুপিয়ে হত্যা

যশোর শহরে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

‘১২ তারিখ আমাদের একটা ঈদের দিন চলে গেছে’

যুবকের পেটে মিলল ২২০০ ইয়াবা বড়ি

দেশে ফিরল পাচার হওয়া ২৮ শিশু

ইমিগ্রেশনে ধরা পড়ল হত্যা মামলার দুই আসামি

যশোরে ধানখেত থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

যশোর-সাতক্ষীরার ১০ আসন: অন্তঃকোন্দলে ‘ভরাডুবি’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা