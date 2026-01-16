হোম > সারা দেশ > যশোর

মনিরামপুরে গাছে ঝুলন্ত কৃষকের মরদেহ, স্বজনদের অভিযোগ পরিকল্পিত হত্যা

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি

মনিরামপুরের চালুয়াহাটি ইউনিয়নের ইছালী গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে মাঠের পাশে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার চালুয়াহাটি ইউনিয়নের ইছালী গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত কৃষকের নাম শফিকুল ইসলাম (৫৫)। তিনি ইছালী মোড়লপাড়ার কেতাব উদ্দিন মোড়লের ছেলে।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে শফিকুল ইসলামের মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে স্বজনেরা এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ করেছেন।

স্বজনদের ভাষ্য অনুযায়ী, শফিকুল ইসলামের মাঠে একটি বৈদ্যুতিক সেচযন্ত্র রয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজ ভোরেও তিনি সেচপাম্প চালু করতে মাঠে যান। পরে মাঠে কাজ করতে আসা কয়েকজন কৃষক পাশের বাগানে একটি কাঁঠালগাছের সঙ্গে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে বাড়িতে খবর দেন।

নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, শফিকুল ইসলামের স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তাঁর ছেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। পারিবারিক কোনো অশান্তি ছিল না। তবে জমিতে সেচ দেওয়া নিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার অন্য সেচযন্ত্রের মালিকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল। ওই বিরোধের জেরেই শফিকুলকে হত্যা করে মরদেহ মাঠের পাশে আব্দুল বারিক মোড়লের কাঁঠালগাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি।

নিহত ব্যক্তির ছেলে সেনাসদস্য রিফাত ইফতেখার বলেন, প্রতিদিন ফজরের নামাজের আগে তাঁর বাবা মাঠে গিয়ে সেচযন্ত্র চালু করে আসতেন। এরপর নামাজ শেষে আবার মাঠে কাজ করতেন। আজ ভোরেও তিনি মাকে জানিয়ে মাঠে যান এবং নামাজের পর সার ছিটাতে যাবেন বলে বের হন। কিন্তু তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। সকালে খবর আসে, বাগানে গাছের সঙ্গে তাঁর মরদেহ ঝুলছে।

রিফাত ইফতেখার আরও বলেন, পাশের গ্রামের ওসমান গনিদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ছিল। এর আগেও তাঁর বাবাকে মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে ওসমান গনিদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান বলেন, ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

