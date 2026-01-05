রানা প্রতাপকে বরফকল থেকে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা তিন সন্ত্রাসী

যশোরের মনিরামপুরে রানা প্রতাপ বৈরাগী (৩৮) নামের এক যুবককে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে মোটরসাইকেলে আসা তিন সন্ত্রাসী। গুলি করার পরপরই তারা পালিয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে সাতটি গুলির খোসা পড়ে থাকতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার কপালিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, আজ বিকেলে রানা প্রতাপ বৈরাগী মনিরামপুর উপজেলার কপালিয়া বাজারে তাঁর বরফকলে অবস্থান করছিলেন। সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে আসা তিন দুর্বৃত্ত তাঁকে বরফকল থেকে ডেকে কপালিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে কপালিয়া ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনের গলিতে নিয়ে যায়। এরপর দুর্বৃত্তরা খুব কাছ থেকে তাঁর মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আক্তার ফারুক মিন্টু বলেন, দুই বছর ধরে কপালিয়া বাজারে বরফকল পরিচালনা করে আসছেন রানা। আজ সন্ধ্যায় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে বরফকল থেকে ডেকে বাজারে অবস্থিত ক্লিনিকের পাশে গলির রাস্তার মুখে নিয়ে যায়। এরপর তারা তাঁকে সেখানে গুলি করে হত্যা করে।
মনিরামপুর থানার ওসি রজিউল্লাহ খান বলেন, ‘রানা প্রতাপ নামের এক বরফকলমালিককে দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। দুর্বৃত্তরা তাঁর মাথায় একাধিক গুলি করেছে। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। রানা প্রতাপ কেশবপুর উপজেলার আড়ুয়া গ্রামের স্কুলশিক্ষক তুষার বৈরাগীর ছেলে। মনিরামপুরের কপালিয়া বাজারে তাঁর বরফকল রয়েছে।’