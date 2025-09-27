হোম > সারা দেশ > জামালপুর

জামালপুরে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  

ওসমান হারুনী। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের ইসলামপুরে ওসমান হারুনী (৪৫) নামের এক সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছেন স্বজনেরা। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ইসলামপুর পৌর শহরের পলবান্ধা ধর্মকুড়া এলাকায় নিজ ঘর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

ওসমান হারুনী উপজেলার গোয়ালের চর ইউনিয়নের কুমিরদহ গ্রামের মৃত আবু তালেব মাস্টারের ছেলে।

জানা গেছে, সাংবাদিক ওসমান বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। তিনি মোহনা টেলিভিশনের জামালপুর প্রতিনিধি। এ ছাড়া তিনি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ইসলামপুর প্রতিনিধি ছিলেন। সম্প্রতি জামালপুর থেকে প্রকাশিত জামালপুর সংবাদ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হন তিনি।

ওসমান হারুনীর স্ত্রী খাদিজা বেগম জানানা, অনেক দিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তাঁর স্বামী। আজ বেলা ১১টার দিকে ল্যাপটপ নিয়ে ওসমান তাঁর নিজের কক্ষে যান। বেলা ১টার দিকে বাড়ির ভেতর টিনশেড ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে পান স্বজনেরা। ওসমানের মৃত্যুর বিষয়ে খাদিজা বেগম বলেন, কেন তিনি ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, এটি তাঁরা বুঝতে পারছেন না। আজ রাত ৮টার দিকে ইসলামপুর কেন্দ্রীয় ফাজিল মাদ্রাসা মাঠে জানাজা শেষে সরকারি পৌর গোরস্তানে লাশ দাফন করা হয়।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পরিবারের সদস্যদের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’

সম্পর্কিত

ইসলামপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু, অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

ইসলামপুরের সড়ক: ৫ কিমি মেরামতে ৬ কোটি টাকা, তবু ধস

ইসলামপুরের ইউএনওর ছবি দিয়ে ফেসবুকে একাধিক আইডি, কর্মকর্তা ও নেতাদের নামে অপপ্রচার

জামালপুরের ইসলামপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভুল বানানের ছড়াছড়ি

শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে ফটকে তালা: এক মাসে সেই বিদ্যালয়ের ৭ ছাত্রীর বিয়ে

ইসলামপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দল: তিন পক্ষের আলাদা শোভাযাত্রা, সমাবেশ

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

জমি নিয়ে সংঘর্ষে প্রাণ গেল একজনের, আহত ১০

জামালপুরে বিএনপির সম্মেলন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

চুরির মামলার বাদী কারাগারে, আসামি মুক্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা