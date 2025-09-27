জামালপুরে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জামালপুরের ইসলামপুরে ওসমান হারুনী (৪৫) নামের এক সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছেন স্বজনেরা। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ইসলামপুর পৌর শহরের পলবান্ধা ধর্মকুড়া এলাকায় নিজ ঘর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।
ওসমান হারুনী উপজেলার গোয়ালের চর ইউনিয়নের কুমিরদহ গ্রামের মৃত আবু তালেব মাস্টারের ছেলে।
জানা গেছে, সাংবাদিক ওসমান বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। তিনি মোহনা টেলিভিশনের জামালপুর প্রতিনিধি। এ ছাড়া তিনি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ইসলামপুর প্রতিনিধি ছিলেন। সম্প্রতি জামালপুর থেকে প্রকাশিত জামালপুর সংবাদ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হন তিনি।
ওসমান হারুনীর স্ত্রী খাদিজা বেগম জানানা, অনেক দিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তাঁর স্বামী। আজ বেলা ১১টার দিকে ল্যাপটপ নিয়ে ওসমান তাঁর নিজের কক্ষে যান। বেলা ১টার দিকে বাড়ির ভেতর টিনশেড ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে পান স্বজনেরা। ওসমানের মৃত্যুর বিষয়ে খাদিজা বেগম বলেন, কেন তিনি ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, এটি তাঁরা বুঝতে পারছেন না। আজ রাত ৮টার দিকে ইসলামপুর কেন্দ্রীয় ফাজিল মাদ্রাসা মাঠে জানাজা শেষে সরকারি পৌর গোরস্তানে লাশ দাফন করা হয়।
ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পরিবারের সদস্যদের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’