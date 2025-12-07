হোম > সারা দেশ > জামালপুর

আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নারীর মৃত্যু

জামালপুর প্রতিনিধি 

আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।  

নিহত জিম উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নের ছাতিয়ানি গ্রামের লাভলু মিয়ার স্ত্রী। আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের চাঁন মিয়া (৭২), তাঁর স্ত্রী বানেছা (৭০), একই এলাকার ইদ্রিস আলীর মেয়ে ইভা (৫) ও রিমা (১৪) এবং খুপিবাড়ী এলাকার শাকিবের মেয়ে ছোয়ামনি (৪)। হতাহত ব্যক্তিরা আত্মীয় বলে জানা গেছে। এ ছাড়া অটোরিকশার চালক আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, আত্মীয়ের দাফন শেষে গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জিম আক্তারসহ তাঁর স্বজনেরা। আদর্শ বটতলা এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁদের অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় সিএনজি অটোরিকশাচালক আবুল কাশেম বলেন, ‘আমরা বটতলায় চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, একটি বাস অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়েছে। এতে তুলার মতো উড়ে যায় অটোরিকশাটি। আমরা ঘটনাস্থলে এক নারীকে মৃত উদ্ধার করেছি। আহতদের জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’

ঘটনার খবর পেয়ে জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াহিয়া আল মামুন এবং সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা  জানান, আদর্শ বটতলা এলাকায় ঢাকাগামী একটি বাস অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই জিম নামের এক নারী মারা যান। বাসটিকে শনাক্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

