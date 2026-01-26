নিখোঁজের তিন দিন পর অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর আপেল মিয়া (২৭) নামে এক অটোরিকশাচালকের বিকৃত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের মদনের চর এলাকার একটি আখখেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ।
নিহত আপেল মিয়া বাহাদুরাবাদ এলাকার ফতর আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে অটোরিকশা নিয়ে উপজেলার বেলতলী বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন আপেল মিয়া। এর পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। খোঁজ না পেয়ে তাঁর বড় ভাই আফিজল হক দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
রোববার বিকেলে স্থানীয়রা মদনের চর গ্রামের একটি আখখেতে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। মরদেহের মুখমণ্ডল ও শরীরের এক-তৃতীয়াংশ অংশ বিকৃত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কোনো হিংস্র প্রাণী মরদেহটি খেয়ে ফেলেছে।
আপেল মিয়ার বড় ভাই আফিজল হক বলেন, ভাই নিখোঁজ হওয়ার পর থানায় জিডি করা হয়। পরে আখখেত থেকে মরদেহ উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়।
দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহম্মদ বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।