তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা, বাইরে কুড়াল নিয়ে ঘুরছিল কিশোর

হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে চায়নিজ কুড়াল নিয়ে ঘোরাঘুরির সময় এক কিশোরকে আটক করা হয়েছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ছাত্রদলের প্রস্তুতি সভা চলাকালে কার্যালয়ের বাইরে থেকে তাকে আটক করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, আটক ১৭ বছর বয়সী কিশোরের বাড়ি বানিয়াচং উপজেলার গুনুই গ্রামে।
জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন জানান, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হবিগঞ্জ আগমন উপলক্ষে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জেলা ছাত্রদলের প্রস্তুতি সভা চলছিল। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জিকে গউছ। সভা চলাকালে কার্যালয়ের সামনে এক কিশোরের সন্দেহজনক ঘোরাফেরা নজরে এলে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন আরও জানান, এ সময় ওই যুবক অসংলগ্ন ও সন্দেহজনক কথাবার্তা বললে তার শরীর তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতে তার শার্টের ভেতর লুকানো অবস্থায় একটি চায়নিজ কুড়াল পাওয়া যায়। পরে বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে তাকে আটক করে নিয়ে যান।
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে ২২ জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হবিগঞ্জে আগমন উপলক্ষে ছাত্রদলের পরামর্শ সভা চলছিল। এ সময় এক কিশোর সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি করছিল। পরে নেতা-কর্মীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালিয়ে একটি চায়নিজ কুড়াল পান। বিষয়টি জানালে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।