হবিগঞ্জ সীমান্তে অবৈধ পারাপার, ৫ জন কারাগারে

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জ সীমান্তে অবৈধ পারাপারের সময় পাঁচজন আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জ সীমান্তে অবৈধভাবে পারাপারের সময় পাঁচজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল শনিবার রাতে গুইবিল বিওপির টহল দল সীমান্ত পিলার ১৯৬৯/এম-সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কিশোরগঞ্জের অবনী কান্ত দাসের ছেলে সমর কান্ত দাস (২৬), সুনামগঞ্জের মৃত শুক্রমণি দাসের ছেলে জহুর লাল দাস (৭১), হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জের মৃত জীবন চন্দ্র দাসের ছেলে সত্যন্দ্র চন্দ্র দাস (৫৮), তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রানী দাস ও মেয়ে উতোমা কুমারী দাস (২২)।

বিজিবি জানায়, আটক ব্যক্তিদের চুনারুঘাট থানায় সোপর্দ করে তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সীমান্ত সুরক্ষা ও অবৈধ পারাপার রোধে বিজিবির কঠোর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। সীমান্ত দিয়ে কেউ অবৈধভাবে প্রবেশ বা পারাপারের চেষ্টা করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চোরাকারবারি, মাদক কারবারি ও দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি সীমান্তসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবিকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে চুনারুঘাট থানার তদন্ত কর্মকর্তা আল আমিন মির বলেন, ‘গতকাল রাতে চুনারুঘাট গুইবিল সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পারাপারের সময় বিজিবি পাঁচজনকে আটক করে। বিজিবি আমাদের কাছে আটক ব্যক্তিদের হস্তান্তর করেছে। তাদের নিয়মিত মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

