হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে অটোরিকশা উল্টে নিহত ১

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে একজন নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সদর উপজেলার বিসিক শিল্পনগরী-সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার সময় রাস্তা পারাপার হতে জনৈক ব্যক্তি ওই অটোরিকশার সামনে পড়েন। তখন অটোরিকশার চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং অটোরিকশাটি রাস্তায় উল্টে পড়ে।

আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় জেলার চুনারুঘাট উপজেলার রাণীগাঁও ইউনিয়নের চাটপাড়া গ্রামের আলখাছ মিয়া (৫৫) মারা যান।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, খবর পেয়ে এসআই দেলোয়ার হোসেনসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গেছে। পরে লাশ উদ্ধার করা হয়।

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জের রশিদপুরের পুরোনো কূপ থেকে ফের গ্যাস সরবরাহ শুরু

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

লাখাইয়ে আগুনে পুড়ল ৫ দোকান

৪০ টাকার ঝগড়ায় আহত ৩০

হবিগঞ্জে পুকুরের পানিতে ডুবে ৩ শিশুর মৃত্যু

গ্রাহকের দেড় শ কোটি টাকা আত্মসাৎ, নিশানের প্রধানসহ গ্রেপ্তার ২

হবিগঞ্জে রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের পুরোনো কূপে নতুন গ্যাসের সন্ধান

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন জি কে গউছ

হবিগঞ্জে ৫৩ কেজি গাঁজাসহ আটক ২

গ্যাসের বিস্ফোরণে পুড়ল ১২ গাড়ি, আহত ৬
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা