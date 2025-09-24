সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় বিএনপি নেতা নিহত

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বাসচাপায় আবুল কালাম আজাদ (৫৫) নামে ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতা নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের হাটিকুমরুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আবুল কালাম আজাদ চকমনোহারপুর গ্রামের আসাদ উদ্দিনের ছেলে এবং রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, রংপুর থেকে ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের একটি বাস প্রথমে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী আবুল কালাম আজাদ গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি ইসমাইল হোসেন আজকের পত্রিকাকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় বাস ও ট্রাক জব্দ করা হলেও চালক ও সহকারী পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’