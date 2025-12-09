হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার কাকাইলছেও বাজার ও তার আশপাশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় আজ মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বহাল থাকবে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রেজাউল করিম এ আদেশ জারি করেন।
জানা গেছে, কাকাইলছেও ইউনিয়নের দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে পরপর দুই দিন সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ও মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সংঘর্ষের ঘটনায় রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক যুবক নিহত ও অন্তত ৪০ জন আহত হন।
আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম রেজাউল করিম বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাকাইলছেও গ্রাম ও এর আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল বেলা ১টা পর্যন্ত এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং সেনাবাহিনীও পুরো এলাকায় টহল দেবে।