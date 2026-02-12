হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ-১ আসনে প্রাপ্ত ৬ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে দাঁড়িপাল্লা

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জ-১ (কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর) আসনে মোট ১৩৮টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬টির ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মুহাম্মাদ আবদুল হামীদ ১ হাজার ৯৪ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল প্রতীকের আশ্রাফুল আলম পেয়েছেন ৮৩৭ ভোট। ট্রাক প্রতীকের মো. কাবির মিয়া পেয়েছেন ২৬৭ ভোট এবং ধানের শীষ প্রতীকের সেমিমুজ্জামান মোল্যা পেয়েছেন ২২৭ ভোট।

প্রাপ্ত কেন্দ্রগুলোর ফলাফল অনুযায়ী এই আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছেন।

