শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার আগে-পরে গোপালগঞ্জে বিক্ষিপ্ত ঘটনা

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে রায় ঘোষণার পরে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের পর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিছিন্নভাবে বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে তাঁরা টুঙ্গিপাড়া শেখ রাসেল শিশু পার্কের সামনে থেকে বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন। ২০ মিনিটের মতো তাঁরা সড়কে অবস্থান করে রাস্তার ওপর আগুন ধরিয়ে দেন। পরে পুলিশ আসার আগে তাঁরা পালিয়ে যান।

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার দোলা পেট্রলপাম্পের সামনে মহাসড়কে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে তাঁরা মহাসড়কে কাঠ-পাটখড়ি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যান।

এর আগে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া এলাকায় ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পাটখড়ি দিয়ে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান।

এ ছাড়া গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ৭ মার্চ চত্বরের উল্টো দিকে ফসলের মাঠের মধ্যে কয়েকজন লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে পুলিশ আসার খবরে তাঁরা পালিয়ে যান।

সকালে কাশিয়ানী উপজেলার তিলছড়া বাজার এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এতে মহাসড়কের দুপাশে যানবাহন আটকা পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ছাত্রলীগের কিছু কর্মী মহাসড়কের পাশে রাখা গাছের গুঁড়ি ফেলে ২০ মিনিটের মতো অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় মহাসড়কের দুপাশে বেশ কিছু যানবাহন আটকা পড়ে। পরে খবর পেয়ে কাশিয়ানী থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পালিয়ে যান তাঁরা। পুলিশ গাছের গুঁড়ি সরিয়ে যান চলাচলে স্বাভাবিক করে।

এ বিষয়ে কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, কয়েকজন লোক রাস্তায় উঠে অবরোধের চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান তাঁরা। তবে তাঁরা অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে পারেননি।

অন্যদিকে, শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পুরো গোপালগঞ্জে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্পটে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সড়ক-মহাসড়কে টহল জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে রায় ঘোষণার পর জেলা শহরে নিস্তব্ধতা নিয়ে আসে। রায়ের বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তাঁরা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

