গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের বাড়ির সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের বাড়ির সামনে ককটেল বিস্ফোরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামানের বাড়ির সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুরো এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সদর থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার তদন্তের কাজ শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এ দিকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের মোবাইল ফোনে খুদে বার্তা পাঠিয়ে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কথা বলতে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা রাজি হননি।

এর আগে ২৮ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারকের বাসভবন, ২৬ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়ের মূল গেটে, ৩০ জানুয়ারি শহরের বেদগ্রাম এলাকায় আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। এ ছাড়া গত বছরের ১২ ডিসেম্বর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ করে দুর্বৃত্তরা।

