গোপালগঞ্জে যুবক গ্রেপ্তার, এলাকায় ব্যবসায়ীদের মিষ্টি বিতরণ

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় অন্তর মোল্লা (৩০) নামের এক যুবকের গ্রেপ্তারের খবরে তাঁর এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছেন ব্যবসায়ীরা। আজ বুধবার সকালে সদর উপজেলার উলপুর ইউনিয়নের রাউতখামার গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার অন্তর রাউতখামার গ্রামের মিজান মোল্লার ছেলে।
বৌলতলী তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মোল্লা আফজাল হোসেন বলেন, ৫ আগস্টের পরে অন্তর মোল্লা উলপুর বাজারের ব্যবসায়ী ও আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের অত্যাচার, নির্যাতন, চাঁদাবাজি করে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। এই কারণে তাঁর গ্রেপ্তারে খবর শুনে উলপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছেন।
উলপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, অন্তর মোল্লার চাঁদাবাজি, অত্যাচার, নির্যাতনে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে ছিল। ব্যবসায়ীরা ঠিকমতো ব্যবসা করতে পারেননি। কয়েক দিন আগে তিনি এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার গাড়ি ও কর্মীদের উলপুর বাজারে আটকে গাড়ি ভাঙচুর ও টাকা ছিনতাই করেন।
গোপালগঞ্জ থানার এসআই আবুল কালাম বলেছেন, অন্তর মোল্লা গোপালগঞ্জ থানা, যাত্রাবাড়ী থানার একাধিক মামলার আসামি। তাঁকে ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপির সভাস্থলে হামলার মামলায় আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।