গাজীপুর সাফারি পার্কে বিলুপ্তপ্রায় নীলগাই পরিবারে নতুন দুই অতিথি

গাজীপুরের শ্রীপুরের সাফারি পার্কে বিলুপ্তপ্রায় দুটি নীলগাই শাবকের জন্ম হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরু ও শেষের দিকে সাফারিতে শাবক দুটি দেখতে পায় পার্ক কর্তৃপক্ষ। তবে শাবক দুটির নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পার্ক কর্তৃপক্ষ এত দিন গণমাধ্যমে বিষয়টি জানায়নি।
সাফারি পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী বনসংরক্ষক এসিএফ মো. তারেক রহমান বলেন, গত ৮ সেপ্টেম্বর পার্কের কোর সাফারির দায়িত্বে থাকা কর্মচারীরা প্রথমে একটি নীলগাই শাবক দেখতে পান। পরে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রাণীদের খাবার দেওয়ার সময় অপর একটি শাবক দেখতে পান। শাবকের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিষয়টি গণমাধ্যমে জানানো হয়নি। তিনি বলেন, শাবক দুটি মায়েদের সঙ্গে খুনসুটি করে সময় পার করছে। অনেক সময় দুটি শাবককে এক সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখা যায়। নতুন শাবক জন্মের ফলে পার্কে আসা দর্শনার্থীদের আনন্দ একটু বেশি হচ্ছে। বিশেষ করে শিশুরা অনেক খুশি ছোট্ট ছোট্ট নীলগাইয়ের বাচ্চা দেখে। তারেক রহমান আরও জানান, এখন পর্যন্ত দুটি শাবকের লিঙ্গ নির্ণয় করা হয়নি। সদ্য জন্ম নেওয়া দুটি শাবকসহ পার্কে নীলগাইয়ের সংখ্যা ১১টি।