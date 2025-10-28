নিজেই অপহরণের নাটক সাজান টঙ্গীর সেই ইমাম: পুলিশ

গাজীপুরের টঙ্গীর টিঅ্যান্ডটি কলোনি জামে মসজিদের ইমাম মুফতি মুহিব্বুল্লাহ মিয়াজী (৬০) নিজেই অপহরণের নাটক সাজানোর কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি করেছে পুলিশ। গাজীপুর মহানগর পুলিশে (জিএমপি) টঙ্গী থানায় করা অপহরণের মামলার তদন্তকালে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, নিজেই পঞ্চগড়ে গিয়েছিলেন।
আজ মঙ্গলবার সকালে জিএমপি সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) তাহেরুল হক চৌহান এসব কথা জানান। তিনি বলেন, মুহিব্বুল্লাহ নিজেই টঙ্গী থানায় এসে নিজের অপহরণের কথা জানান। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ, আমাকে একটু সময় দিন।’ পুলিশ তাঁকে সময় দেয়। পরে তিনি থানায় এসে নিজে বাদী হয়ে একটি অপহরণের মামলা দায়ের করেন।
এজাহারে মুহিব্বুল্লাহ দাবি করেছিলেন, ২২ অক্টোবর সকাল ৭টার দিকে টঙ্গীর শিলমুন এক্সিস লিংক সিএনজি ফিলিং অ্যান্ড কনভারশন সেন্টারের সামনে থেকে তাঁকে অপহরণ করে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেওয়া হয়। পরে তিনি নিজেই টঙ্গী থানায় উপস্থিত হয়ে, পঞ্চগড়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার কথাও নিজেই জানান।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, টঙ্গী পূর্ব থানাধীন মরকুন টিঅ্যান্ডটি বাজার জামে মসজিদের মিয়াজি অপহৃত হয়েছেন-সংক্রান্তে ২৪ অক্টোবর মামলা রেকর্ড করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মামলার তদন্তকারী টিম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নেয়। তদন্তকালে দেখা যায়, ভিকটিম তাঁর বাসা থেকে বের হয়ে হেঁটে নিমতলী সিএনজি পাম্প পার হয়ে পুবাইল থানাধীন মাজুখান ১৪তলা পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। তাঁকে ওই সময়ের তিন ঘণ্টার মধ্যে কোনো ধরনের অ্যাম্বুলেন্সের চলাচল সিসি ক্যামেরায় দেখা যায়নি। ২২ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভিকটিমের অবস্থান ঢাকা মহানগরের সোবহানবাগে দেখা যায়। এরপর তিনি গাবতলী থেকে দুপুরে ঢাকা থেকে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে করে পঞ্চগড়ে যান।
এক প্রশ্নের জবাবে তাহেরুল হক চৌহান বলেন, ‘তিনি কেন, কী উদ্দেশ্যে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না—এসব বিষয় আমরা তদন্ত করছি। তাঁকে অপহরণ মামলায় ভিকটিম হিসেবে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালতের আদেশ অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’