শ্রীপুরে সরকারি ৮০ বস্তা সারসহ পিকআপ জব্দ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

সারসহ জব্দ করা গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে সরকারি ৮০ বস্তা সারসহ একটি পিকআপ গাড়ি আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ সারসহ গাড়িটি জব্দ করে। গতকাল শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নিজ মওনা গ্রামের মাক্কির মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা আবু বকর সিদ্দিক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সরকারি সার নির্ধারিত মূল্যে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। একটি চক্র নিয়মিতভাবে সার বাইরে বিক্রি করে এলাকায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে। রাতে এলাকাবাসী সারবোঝাই গাড়িটি থামিয়ে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারায় গাড়িটি আটক করা হয়। পরে সারসহ গাড়িটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

স্থানীয় কৃষক মনির হোসেন বলেন, সারের সংকটের সুযোগ নিয়ে একটি চক্র কৃষকদের হয়রানির চেষ্টা চালাচ্ছে—এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। স্থানীয় কৃষকেরা আশা করছেন, এই ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সরকারি সার বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি সার পাচারের সঙ্গে নিজ মাওনা বাজারের সার ডিলার আফির উদ্দিন, জসিম উদ্দিনসহ আরও কয়েকজন জড়িত রয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করলে বিস্তারিত জানা যাবে।

শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুমাইয়া সুলতানা বলেন, ‘বিষয়টি আমরা অবগত হয়েছি। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ডিলারের গুদামে তদন্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মামলার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গাড়ি ও সার জব্দ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

