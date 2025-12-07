নবজাতকের মৃত্যু: সেই হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

গাজীপুরের শ্রীপুরে নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় সেই আল রাজি হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় অবস্থিত হাসপাতালটিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইদুল ইসলাম।
মো. সাইদুল ইসলাম জানান, গতকাল শনিবার আল রাজি হাসপাতালে শারমিন আক্তার নামের এক অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নিয়ে গেলে সে সময় হাসপাতালে কোনো চিকিৎসক ছিলেন না। নার্স পরিচয়ে একজন আয়া প্রসূতির নরমাল ডেলিভারি করাতে গিয়ে নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে। সেই আলোকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে নিয়ে হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, হাসপাতালের কোনো ধরনের লাইসেন্স নেই। চিকিৎসক নেই, নার্স নেই। শুধু বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবেদন করে হাসপাতাল পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র সম্পূর্ণ করতে না পারলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘জেলা সিভিল সার্জন স্যার হাসপাতালে গিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে বলেছেন। হাসপাতালের কী ধরনের সমস্যা রয়েছে, সেমতে রিপোর্ট পাঠানো হবে। সিভিল সার্জন স্যারের পরামর্শে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
শ্রীপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রবিউল ইসলাম বলেন, ‘নবজাতক মৃত্যুর বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। নবজাতকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।’
উল্লেখ্য, গতকাল রাতে ভুল চিকিৎসায় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ তুলে থানায় যায় ভুক্তভোগী পরিবার।