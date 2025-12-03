কালিয়াকৈরে দুই দিনে পোশাক কারখানার তিন শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুই দিনে একটি পোশাক কারখানার তিন শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডায়রিয়া ও মাথাব্যথার উপসর্গ নিয়ে তাঁরা ঢাকার মহাখালী কলেরা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার পূর্ব চান্দরা কাঠালতলী এলাকার ময়েজ উদ্দিন টেক্সটাইল কারখানায়।
এলাকাবাসী ও কারখানার শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে শ্রমিকেরা কাজ শুরু করেন। কিন্তু সন্ধ্যার পরপরই কয়েকজন শ্রমিক হঠাৎ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদেরকে সহকর্মীরা স্থানীয় সফিপুর তানহা হেলথ কেয়ারে নিয়ে ভর্তি করেন। তখনো কারখানা কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করেনি।
পরদিন মঙ্গলবারও একই চিত্র দেখা দেয়। সকালে কাজে যোগ দেওয়ার পর আরও বহু শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিলে তাঁদেরকে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়। গত দুই দিনে অসুস্থ শ্রমিকের সংখ্যা তিন শতাধিক ছাড়ালে কারখানা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিকেলে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।
অসুস্থ শ্রমিক নাসিম ইকবাল ও শিমু আক্তার জানান, সোমবার সন্ধ্যা থেকেই বহু শ্রমিক ডায়রিয়া ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। মঙ্গলবার সকালে কারখানায় যাওয়ার পর তাঁরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের ধারণা, কারখানার ট্যাংকির পানি পান করেই সবাই অসুস্থ হচ্ছেন। দ্রুত সমস্যার সমাধান চান আতঙ্কিত শ্রমিকেরা।
কারখানার ডেপুটি ম্যানেজার মমিনুল ইসলাম বলেন, ‘হঠাৎ অনেক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠিয়েছি। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছেন। শ্রমিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ায় ইতিমধ্যে কারখানা এক দিনের বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।