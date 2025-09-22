সড়কের পাশে পড়ে ছিল পাঁচ বস্তা এনআইডি কার্ড

গাজীপুর সদর উপজেলা এলাকার ভোটারদের পাঁচ বস্তা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) কার্ড ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের পাশে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় বিপুলসংখ্যক পোলিং অফিসারের কার্ড ও নির্বাচনী সিল উদ্ধার করা হয়।
গতকাল রোববার রাতে সড়কের পাশে ফতুল্লা স্টেডিয়ামসংলগ্ন এলাকা থেকে এসব উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে গাজীপুরের বিদায়ী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এ এইচ এম কামরুল হাসান জানান, এসব কার্ড ২০০৮ সালে ইস্যু করা হয়েছিল। পরে এসব কার্ড ফেরত দিয়ে কার্ডের মালিকেরা স্মার্ট কার্ড নিয়েছেন। এসব কার্ড এখন আর কোনো কাজের নয়। এগুলো বাতিল বা পরিত্যক্ত কার্ড।
সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যার দিকে একটি সাদা গাড়িতে করে কয়েকজন ব্যক্তি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের পাশে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকায় স্টেডিয়ামের সামনে এসে দ্রুত বস্তাগুলো ফেলে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন বস্তাগুলো দেখে সন্দেহ হলে সেসব খুলে ভেতরে প্রচুর এনআইডি কার্ড ও নির্বাচনী সরঞ্জাম দেখতে পান। পরে তাঁরা পুলিশে খবর দেন।
ফতুল্লা থানা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নাজমুল হাসান বাবু সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি ওই এলাকায় একটি স মিলে কাজ করি এবং অনেক দিন ধরে এখানে ময়লা না ফেলার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছি। হঠাৎ দেখি সাদা একটি গাড়ি এসে বস্তাগুলো ফেলে যায়। আমার লোকজন গিয়ে দেখে—সেখানে এনআইডি কার্ড ও পোলিং অফিসারের কার্ড রয়েছে। পরে পুলিশে খবর দিলে তারা এসে উদ্ধার করে।’
জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী বলেন, পাঁচ বস্তা এনআইডি কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে, বিস্তারিত পরে জানানো হবে। নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত নির্বাচন কমিশনার রাকিবুজ্জামান বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলো আমাদের এখানের নয়। সব কার্ড গাজীপুর সদর এলাকার। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কার্ডগুলো পুরোনো ও পরিত্যক্ত। এগুলো স্মার্টকার্ড নয়।’
গাজীপুরের বিদায়ী জেলা নির্বাচন অফিসার এ এইচ এম কামরুল হাসান বলেন, এনআইডি কার্ডের সঙ্গে থাকা পোলিং অফিসারের কার্ড ও নির্বাচনী সিলগুলো গত নির্বাচনের সময়ে ব্যবহৃত। ঘটনাটি জানার পর গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তারা সেখানে গিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে।
এক প্রশ্নের জবাবে কামরুল হাসান জানান, নিয়ম অনুযায়ী পরিত্যক্ত নির্বাচনী মালামাল উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি আছে, সে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে এগুলো ধ্বংস করার জন্য দেওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে, যে প্রতিষ্ঠানকে এগুলো ধ্বংস করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তাদের অবহেলার কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। কামরুল হাসান আরও জানান, বর্তমানে উদ্ধার হওয়া সব এনআইডি কার্ড ও নির্বাচনী সরঞ্জাম নারায়ণগঞ্জ জেলা নির্বাচন কমিশনের অফিসে রাখা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী এগুলো ধ্বংস করা হবে। ঘটনার জন্য কারা দায়ী, তা তদন্ত করে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।