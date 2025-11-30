হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

‎টঙ্গীতে ‌আতঙ্কে ফের অর্ধশতাধিক পোশাককর্মী অসুস্থ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

অসুস্থ শ্রমিককে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গী মিলগেট এলাকার হামীম গ্রুপের সিসিএল (ইউনিট-৩) নামক পোশাক কারখানায় রোববার সকালে ফের আতঙ্কে (ম্যাস প্যানিক ডিজঅর্ডার) অর্ধশতাধিক পোশাককর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদেরকে উদ্ধার করে টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালসহ আশপাশের কয়েকটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

‎সিসিএল (ইউনিট-৩) কারখানার শ্রমিকেরা জানান, শনিবার সিসিএল-৩ প্ল্যান্টের কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর লুৎফর রহমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এ খবর শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে সুইং বিভাগে কর্মরত অন্তত অর্ধশতাধিক শ্রমিক আতঙ্কিত হয়ে অচেতন হয়ে যান। তাঁদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর শনিবার কারখানা ওই দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়।

‎পরদিন আজ রোববার সকালে কারখানাটির শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেন। এ সময় অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে শারমিন (২৫), আমেনা (২৯), জুলফা (১৯), জুলেখা (৪০), বিলকিস (৪৩), খাদিজা (২৫), জাকিয়া (২৪), ফারজানা (২৮), বুরিনা (২৬), রমিজা (২৬), সায়মা (২৫), নুর নাহার (৩০), রিনা (৩৫), আসমা (৩৫), বেলায়েত হোসেন (৩০), সবুজ (৪২), আরিফা (২৮), রেনুজা (২৩), আব্দুস সালামকে (৪০) টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

তাঁদের মধ্যে গুরুতর কয়েকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদের কামারপাড়া ইস্ট-ওয়েষ্টসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে দ্বিতীয় দিনের মতো কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ‎

অসুস্থ শ্রমিককে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎হামীম গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, ‘শনিবারের আতঙ্কের রেশ ধরে আজও (রোববার) বেশ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর আজকের জন্য (রোববার) কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।’ ‎

টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ইশরাত জাহান এনি জানান, কারখানার শ্রমিকেরা ম্যাস প্যানিক ডিজঅর্ডারের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে অনেক শ্রমিক শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

