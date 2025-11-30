শ্রীপুরে টিকিট কেটে কমলাবাগান দেখতে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়

গাজীপুরের শ্রীপুরে ২০ টাকায় টিকিট কেটে চায়না মেন্ডারিন জাতের বাহারি কমলা বাগান ঘুরে দেখতে দর্শনার্থীদের ভীড় জমে প্রতিদিন। বিশেষ করে শুক্র ও শনিবার উপচে পরা ভীড়। সারি সারি চায়না কমলায় ভরপুর বাগান দেখে বিমোহিত দর্শনার্থীরা। উদ্যোক্তারাও বেশ আনন্দে আছেন মানুষের এমন আগ্রহে।
উপজেলার বরমী ইউনিয়নের সাতখামাইর পশ্চিম পাড়া গ্রামে প্রায় তিন একর জমিতে মিশ্র বাগানে চাষ করা হয়েছে মেন্ডারিন ও দার্জিলিং জাতের কমলা। চার উদ্যোক্তা মিলে এখানে এ মিশ্র ফলের বাগান গড়ে তোলেন। এ বাগানেই রয়েছে অন্তত ১০ জাতের আম, রয়েছে ড্রাগন, বল সুন্দরি বরইসহ বেশ কিছু ফলের গাছ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের নজর আটকায় হলুদ টসটসে মেন্ডারিন কমলার থোকায়।
গতকাল শনিবার বিকালে বাগান ঘুরে দারুন দারুন কমলার দেখা মিলেছে। সারি করে লাগানো কমলার চারার ফাঁক দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ রয়েছে। তিন বছর আগে রোপন করা কমলার চারাগুলো এখন সবই প্রাপ্তবয়স্ক। প্রায় সব গাছেই কমলা ধরেছে। কোনো গাছে খুব বেশি কমলা এসেছে। এক সঙ্গে ডালে ডালে ঝুলে আছে অসংখ্য মেন্ডারিন জাতের হলুদ কাঁচা রঙের বাহারি কমলা। গাছে গাছে ঝুলছে রসে টইটুম্বুর পাকা কমলার থোকা। বাগান ঘুরে দেখার সুযোগে ক্রেতাদের মাঝে ভিন্ন একটা আনন্দ দেখা গেছে।
স্কুল শিক্ষক সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘কমলা বাগানে এসে দেখি অসাধারণ সুন্দর। বাগানে এসে মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের এই মাটিতে এত সুন্দর বাগান করেছে। ওনার মাধ্যমে আরও বেশি কৃষক উৎসাহিত হবে।’
ঢাকা থেকে আসা দর্শনার্থী সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘গত বছর অনলাইনে দেখার পর বাগান পরিদর্শনে আসি। সেসময় কমলা পাইনি। এবছর স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসলাম। খুবই সুন্দর লাগছে। প্রতিটি গাছে প্রচুরসংখ্যক কমলা।’
দর্শনার্থী লিপি বলেন, ‘কমালা বাগানে এসে দেখতে পারলাম। অনেক ভালো লাগছে। এখনও বিক্রি শুরু হয়নি। বিক্রি শুরু হলে কিনতে আসবো।’
দর্শনার্থী মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘স্ত্রী সন্তান পরিবারের সবাইকে নিয়ে কমলা বাগান পরিদর্শনে এসেছি। আমাদের শ্রীপুরে এমন একটি পরিবেশে বিভিন্ন জেলার মানুষ আসছে এতে আমাদের অনেক আনন্দ হচ্ছে।’
কমলা বাগানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা মো. সবুজ মিয়া বলেন, ‘আমাদের এ বাগানে ১০০ টি দার্জিলিং কমলা ও ১০০ টি চায়না ম্যান্ডারিন জাতের চারা রোপন করা হয়েছিলো। মাওলানা অলিউল্লাহ বাইজিদ, ফারুক আহমেদ, আব্দুল মতিন ও আইনুল হক মিলে ২০২১ সালে বাগানটি শুরু করেন। পরে তারাই এ বাগানের নাম রাখেন তাওয়াক্কালনা ফ্রুট এন্ড এগ্রো লিমিটেড। তিনি বলেন, আমাদের এ বাগানে দুইজাতের কমলা রয়েছে। চায়না মেন্ডরিন ও দার্জিলিং কমলা। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতের আম, বল সুন্দরী বরই, সফেদা, জাম্বুরা ও ড্রাগন ফল চাষ করা হয়েছে।
সবুজ মিয়া জানান, গত ১৫ দিন ধরে বাগানে প্রচুর পরিমাণ দর্শনার্থী কমলা বাগানে আসছে। চায়না ম্যান্ডারিন কমলা গাছের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ গাছে আশানুরূপ ফলন এসেছে। দর্শনার্থীরা বাগান ঘুরে দেখছে, ছবি তোলছে। বেশ ভাল লাগছে মানুষের আগ্রহ দেখে।
শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুমাইয়া সুলতানা জানান, ব্যক্তি উদ্যোগে চায়না মেন্ডরিন ও দার্জিলিং কমলা চাষে চার উদ্যাক্তা বেশ সফল হয়েছেন। তাদের বাগানের কমলার মান চমৎকার। কমলা আকার রংয়েও খুবই সুন্দর হয়েছে। তাদের এমন সাফল্য অন্যদের আগ্রহী করবে কমলা চাষে।
তিনি বলেন, শ্রীপুরে অন্তত ৮ হেক্টর জমিতে কমলা চাষ হচ্ছে। আমাদের এ আবহাওয়াতে চায়না মেন্ডারিন ও দার্জিলিং কমলা চাষে বেশ উপযোগী। কমলার আকার রঙ ও স্বাদেও চমৎকার হয়। আমরা কৃষদের উদ্বুদ্ধ করছি কমলা চাষে। এতে লাভও পাবে কৃষক। সতেজ ও পরিপক্ক কমলা পেতে ক্রেতারা বাগান থেকে কমলা নিতে পারেন উপযুক্ত দামে।