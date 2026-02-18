টঙ্গী হোটেলকক্ষ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসেল (৪১) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ‘হোটেল বিক্রমপুর’ নামের একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
রাসেল কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার নায়কান্দি ভূঁইয়াপাড়া গ্রামের রাজা মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় একজন বাবুর্চি।
টঙ্গী পূর্ব থানার উপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, লাশটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, রাসেল গতকাল মঙ্গলবার রাতে আবাসিক হোটেলটির দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ ভাড়া নেন। আজ বিকেলে হোটেলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী কক্ষটি পরিষ্কার করতে যান। এ সময় ওই যুবকের কোনো সাড়া না পেয়ে পুলিশে খবর পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ ওই কক্ষের বিছানা থেকে রাসেলের লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।