বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ভেতরে রেখেই বহুতল ভবন নির্মাণ

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ভেতরে রেখেই বহুতল ভবন নির্মাণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে পৌর কতৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া উচ্চক্ষমতার বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন ভেতরে রেখে একটি বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা অমান্য করে চলছে কর্মযজ্ঞ।

সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, শ্রীপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে মো. জাকির হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী ভবনটি নির্মাণ করছেন। পৌরসভার কোনো প্রকার অনুমতি বা প্ল্যান না নিয়ে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভবনটি নির্মাণ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ-সংযোগ তারের সঙ্গে লেগে যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা। ইতিমধ্যে ভবনের দুই তলার কাজ শেষ হয়েছে।

ভবনমালিক জাকির হোসেন বলেন, ‘আমি জমি কিনে বাড়ি নির্মাণের কাজ করছি। বিদ্যুৎ-লাইন স্থানান্তরের জন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। পৌরসভার কোনো অনুমতি নিইনি। প্ল্যানের জন্য আবেদন করব।’

পৌরসভার নগর পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম শ্রাবণ বলেন, পৌরসভার কোনো ধরনের অনুমতি না নিয়ে ক্ষমতার জোরে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে কাজ বন্ধ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। লিখিতভাবে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। জবাব পেয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শ্রীপুর পল্লী বিদুৎ অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আনোয়ারুল আলম বলেন, ‘ভবনমালিককে ইতিমধ্যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষ যখন কাজ বন্ধ করতে বলছে, তখন মালিক এসে বিদ্যুৎ-লাইন স্থানান্তর করার জন্য একটি লিখিত আবেদন দিয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের না জানিয়ে ভবন নির্মাণ করা হয়ে থাকে।’

শ্রীপুর পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজীব আহমেদ বলেন, ভবনের কোনো অনুমোদন পৌরসভা থেকে দেওয়া হয়নি। ভবনের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে পৌরসভার সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

