গাজীপুরে ঝুটের গুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৬ ইউনিট

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন দেওয়ালিয়াবাড়ি এলাকায় ঝুটের গুদামে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট কাজ করছে বলে জানা গেছে। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে দেওয়ালিয়াবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকার একটি ঝুটের গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে দেওয়ালিয়াবাড়ির একটি ঝুটের গুদামে প্রথম ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায় এবং তা পাশের আরও বেশ কয়েকটি গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।
খবর পেয়ে প্রথমে কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। আগুনের ভয়াবহতা বিবেচনায় পরে সারাবো ও ডিবিএল ফায়ার স্টেশন থেকে আরও চারটি ইউনিট যুক্ত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মোট ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। আরও দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে।
কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার স্টেশনের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি। আমাদের ছয়টি ইউনিট বর্তমানে কাজ করছে, আরও দুটি ইউনিট পথে রয়েছে। এখানে পাশাপাশি অনেকগুলো গুদাম থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এখনো আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কাজ শেষ হওয়ার পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে।’