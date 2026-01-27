হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছিল জাল নোট, র‍্যাবের অভিযানে আটক ৩

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে জাল নোট তৈরির একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করেছে র‍্যাব-১। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে টঙ্গীর বনমালা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এই অভিযান চালানো হয়। ওই বাসায় দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরির কাজ চলছিল।

র‍্যাব জানায়, একটি চক্র জাল নোটগুলো অনলাইনে বিক্রি করে আসছিল। এর সূত্র ধরে গতকাল দিবাগত রাতে ওই জাল নোট তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের জাল নোট, নোট ছাপানোর সরঞ্জাম, প্রিন্টার, স্ক্যানার, বিশেষ কাগজ, কালি, ল্যাপটপ ও কয়েকটি কম্পিউটার জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা র‍্যাবের কাছে জাল নোট সরবরাহের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে আটক হওয়া ওই তিনজনের নাম প্রকাশ করেনি র‍্যাব।

র‍্যাব-১-এর গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্প কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. নাফিজ বিন জামাল বলেন, ‘এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাল টাকা তৈরি চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

