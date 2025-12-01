কালিয়াকৈরে অগ্নিকাণ্ডে ৮০ কক্ষ পুড়ে ছাই

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি টিনশেড কলোনির প্রায় ৮০টি কক্ষ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ দীঘিরপাড় এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দাবি করেছে, অর্ধকোটি টাকার বেশি মালামাল ও সম্পদ নষ্ট হয়েছে।
ভুক্তভোগী, স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহিউদ্দিনের টিনশেড কলোনির শাহনাজ বেগমের কক্ষে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন পাশের বায়োজিদ মাস্টারের মালিকানাধীন আরও দুটি কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়।
সংবাদ পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
ক্ষতিগ্রস্তরা বলেন, কলোনির বেশির ভাগ বাসিন্দাই বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন। সকালে কাজে বের হয়ে যাওয়ায় ঘরে কেউ ছিল না। ফলে কক্ষে থাকা আসবাব, পোশাক, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ সব ধরনের মালামাল পুড়ে যায়।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী বলেন, শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।