কালো মবিল মেখে একাকার চলন্ত ট্রেন, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে চলাচল বন্ধ

গাজীপুরের শ্রীপুরে কমিউটার বলাকা ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার সাতখামাইর রেলস্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় কালো মবিল ছড়িয়ে যায় ট্রেনের বিভিন্ন অংশে।
বলাকা কমিউটারের যাত্রী জাহিদ জানান, আজ বিকেলের দিকে কাওরাইদ রেলস্টেশন ছাড়ার পরপরই ট্রেনের ইঞ্জিনের ভেতর থেকে অনেক কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। এ অবস্থায় ট্রেনটি সাতখামাইর রেলস্টেশন পর্যন্ত আসে। এ সময় ইঞ্জিনের কালো মবিল ছিটকে অনেক যাত্রীর গায়ে পড়ে জামা-কাপড় নষ্ট হয়। এতে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
শ্যামগঞ্জ থেকে আসা যাত্রী মুন্না বলেন, ‘আমি ট্রেনের জ বগিতে ছিলাম। হঠাৎ দেখি ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। পরবর্তী সময় ট্রেনচালক সাতখামাইর রেলওয়ে স্টেশনে বন্ধ করে। এ সময় ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে প্রচুর পরিমাণ মবিল ছিটে যায়। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সাড়ে ৪টা থেকে শত শত যাত্রী ভোগান্তি পোহাচ্ছে। অনেকেই বিকল্প পথে ঢাকায় ফেরার চেষ্টা করছেন। অনেক নারী-শিশু-বৃদ্ধ কষ্ট পাচ্ছেন।’
শ্রীপুর রেলস্টেশন মাস্টার শামীম বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন পর্যন্ত বিকল হাওয়া ট্রেনটি সাতখামাইর রেলস্টেশনে দাঁড়ানো রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিকল্প ইঞ্জিনের ব্যবস্থা হয়নি। তিনি আরও জানান, চেষ্টা চলছে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি বিকল্প ইঞ্জিন এনে বিকেল ট্রেনটি সরিয়ে নেওয়া হবে। এই মুহূর্তে আশপাশের বিভিন্ন রেলস্টেশনে কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।