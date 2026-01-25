হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

শ্রীপুরে অটোরিকশাচালকদের মহাসড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজটে ভোগান্তি

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

আজ সকালে পৌরসভার মাধখলা গ্রামের তুলা গবেষণা কেন্দ্রের সামনে অটোরিকশাচালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালককে পুলিশের লাঠিপেটার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অটোরিকশাচালকেরা। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে পৌরসভার মাধখলা গ্রামের তুলা গবেষণা কেন্দ্রের সামনে তাঁরা অটোরিকশা আড়াআড়ি করে রেখে মহাসড়ক অবরোধ করেন। ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে অফিসগামী ও যাত্রীদের দীর্ঘ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

অটোরিকশাচালক আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের একজন চালক মহাসড়কে ওঠার পরপরই কয়েকজন পুলিশ এসে তাঁকে আটকায়। এর পরপরই তাঁকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। তাঁর চোখের নিচে মারাত্মক আঘাত লাগে। রক্ত ঝরতে থাকে। বিষয়টি আশপাশের অটোরিকশাচালকেরা জানতে পেরে এসে সড়ক অবরোধ করেন।’

গার্মেন্টসের কর্মী ফাহিমা বলেন, ‘প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে অফিসে যেতে হবে। সঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছানো খুবই কঠিন। সঠিক সময়ে অফিসে না যেতে পারলে জবাবদিহি করতে হবে।’

মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, ‘মহাসড়কে অটোরিকশা চালানো সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। অনেকবার মাইকিংও করা হয়েছে। তবু অবৈধ অটোরিকশাচালকেরা মহাসড়কে আসেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁরা খারাপ আচরণ করেন। তেমন আহত হননি। এটার জেরে সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। যেখানে এক মিনিট রাস্তা বন্ধ থাকলে শত শত গাড়ি আটকা পড়ে, সেখানে দুই ঘণ্টা। শক্ত হাতে অ্যাকশনে গেলেও পুলিশের দোষ। অটোরিকশা চলতে দিলেও দোষ, আবার না দিলেও দোষ।’ তিনি জানান, সকাল ৯টার দিকে তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

