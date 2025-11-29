টঙ্গীতে কাজ করতে এসে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

গাজীপুরে টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গীর মিলগেট এলাকার হামিম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সিসিএল (৩ নম্বর ইউনিট) সুইং বিভাগে কর্মরত শ্রমিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ আজ কারখানা ছুটি ঘোষণা করে।
কারখানা সূত্রে জানা গেছে, আজ কারখানাটির প্রায় সব শ্রমিক দুপুরের খাবার শেষে আবার কাজে যোগ দেন। এই সময় কারখানাটির অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
কারখানাটির নিরাপত্তাকর্মী পরেশ কান্তি দাস বলেন, দুপুরের খাবার শেষে সব শ্রমিক কারখানায় কাজ শুরু করেন। হঠাৎ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যান কারখানার অন্য শ্রমিক ও কর্মকর্তারা। আজ কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে আজ সকালে একজন কারখানার কর্মী হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। খবরটি অন্য শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক, উদ্বেগ তৈরি হয়।
টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুমানা হক বলেন, শারীরিক দুর্বলতা, বমি অনুভব হওয়া ও হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় কারখানাটির অর্ধশতাধিক শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। প্রাথমিক সেবা শেষে প্রায় সবাই বাড়ি ফিরতে পারবেন।
হামিম গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, আজ সকালে কারখানার ফিনিশিং বিভাগে কর্মরত কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর লুৎফর রহমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বেলা বাড়লে লুৎফরের মৃত্যুর খবরটি কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। এর পর থেকেই কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।