পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে শ্রমিককে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

গাজীপুরের টঙ্গীতে পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে গোলাম রাব্বি (১৮) নামে এক শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দুপুরে টঙ্গীর হিমারদীঘি এলাকায় হক গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হক ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। রাব্বি হত্যা মামলায় রবিন মিয়া (১৮) নামে কারখানাটির আরেক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মৃত রাব্বি নেত্রকোনার আটপাড়া থানার কমলা গ্রামের মামুন মিয়ার ছেলে। অপর দিকে গ্রেপ্তার রবিন নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা থানার গয়পুর গ্রামের সবুজ মিয়ার ছেলে।
কারখানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে কারখানায় অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছিলেন রাব্বি। তাঁর শরীরে আটা ও চিনি লেগে থাকায় কারখানার ভেতরে থাকা কম্প্রেসর মেশিনের চালু করে বাতাস দিয়ে শরীর পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন অন্য শ্রমিকেরা। এই সময় রবিন কম্প্রেসর মেশিনের পাইপ রাব্বির পায়ুপথে প্রবেশ করিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দেয়। এদের রাব্বি অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যরা তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাব্বিকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে গতকাল দিবাগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
কারখানাটির মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইশান বলেন, গতকাল দুপুরে কারখানায় কয়েকজন শ্রমিক ময়দা ও চিনির বস্তা খুলছিলেন। রাব্বির গায়ে ময়লা থাকায় কম্প্রেসর মেশিন চালু করে শরীরে হাওয়া দিতে থাকে। এ সময় রবিন রাব্বির পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে রাব্বিকে আহত করে। কারখানার শ্রমিকেরা রবিনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে মৃত রাব্বির বাবা মামুন মিয়া বাদী হয়ে টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।
টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, এ ঘটনা একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।