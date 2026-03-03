শ্রীপুরে গভীর রাতে গজারিগাছ পাচারের চেষ্টা, জনতার ধাওয়ায় পালাল চক্র

গাজীপুরের শ্রীপুরে গভীর রাতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গজারিগাছ পাচারের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের ধাওয়ায় পাচারকারী চক্র পালিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক লাখ টাকার গাছ জব্দ করেছে বন বিভাগ। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের যোগীরসিট গ্রামের গভীর জঙ্গলে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা শাহাবুদ্দিন বলেন, গভীর রাতে বনের ভেতর গাড়ির শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা সতর্ক হন। হইচই শুরু হলে কয়েকটি ট্রাক দ্রুতগতিতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যায়। পরে এলাকাবাসী ভেতরে গিয়ে দেখতে পান, বনের মধ্যে এলোমেলোভাবে বিপুল পরিমাণ গজারিগাছ মজুত করে রাখা হয়েছে।
কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. মোমেনুল কাদের বলেন, একটি পাচারকারী চক্র সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থান থেকে শতবর্ষী গজারিগাছ কেটে বনের ভেতরে জড়ো করে রেখেছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা সেগুলো জব্দ করেন। খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি জানান, এত বড় ও পুরোনো গজারিগাছ সচরাচর দেখা যায় না।
শ্রীপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মোকলেছুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছগুলো জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। গাছগুলো সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নাকি জোত জমির, তা শনাক্তের কাজ চলছে। গাছগুলোর মূল্য নির্ধারণের জন্য কাজ চলমান রয়েছে।