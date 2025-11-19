হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

কালিয়াকৈরে গ্যাসের আগুনে দগ্ধ ৪

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ওয়ার্কশপে সিলিন্ডারের গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের পর আগুনে চার ব্যক্তি দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে শামীম আহমেদ ও আলী হোসেনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার রাখালিয়াচালা এলাকায় মোতালেব ওয়ার্কশপে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্কশপে একটি বড় গ্যাস সিলিন্ডারের নিচে ছিদ্র করার সময় হঠাৎ দ্রুতগতিতে গ্যাস বের হয়ে পাশের চায়ের দোকানের আগুনে লেগে যায়। এতে ওয়ার্কশপের মালিক মোতালেব হোসেন, চা দোকানদার আলী হোসেন, গ্রাহক সফিকুল ইসলাম ও শামীম আহমেদ দগ্ধ হন। আগুনে দোকানের কিছু মালামাল ও সাইনবোর্ডও পুড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাদের দ্রুত বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার ইফতেখার হাসান রায়হান বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে আমাদের কেউ অবহিত করেনি।

