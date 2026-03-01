দাখিল পরীক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় এ বি এম জাকারিয়া সরকার জামিল (১৬) নামের এক দাখিল পরীক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রোববার বিকেলের দিকে উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের নলডাঙ্গা এলাকা থেকে জামিলের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত জামিল নলডাঙ্গা গ্রামের সৌদিপ্রবাসী মাহাবুব আলমের ছেলে। সে স্থানীয় কান্তনগর মাদ্রাসা থেকে চলতি বছরের দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল।
নিহতের স্বজনেরা জানান, একই গ্রামের বেলাল মিয়া ও আমেনা বেগমের সঙ্গে জামিলের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এরই একপর্যায়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারি বেলাল মিয়ারা দলবদ্ধ হয়ে জামিলদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এ সময় বাধা দিতে গিয়ে লাঠি ও অস্ত্রের আঘাতে জামিলসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। বাড়িতে চিকিৎসাধীন জামিলের অবস্থার অবনতি হলে রোববার রংপুরে চিকিৎসার জন্য নেওয়ার পথে মারা যান জামিল।
এ বিষয়ে সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, খবর পেয়ে কিশোরের বাড়ি থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।