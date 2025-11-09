তফসিলের আগে গণভোট করার বাস্তবতা নেই: নুর

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার আহ্বান জানান তিনি।
আজ রোববার গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর বহুমুখী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে গণঅধিকার পরিষদের এক জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে পরিপূর্ণ ইমেজের নেতাদের খুঁজে বের করে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা মনোনীত করছি। এরই অংশ হিসেবে গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে ব্যবসায়ী সুরুজ্জামান সরকারকে ট্রাক প্রতীকে মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন।’
দলের রংপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা মোন্নাফের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন গাইবান্ধা-৩ আসনের প্রার্থী সুরুজ্জামান সরকার, কেন্দ্রীয় নেতা হানিফ সজিব, ফারুক হাসান, আব্দুর রহমান, শামিউল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম সায়েম, সাদ্দাম হোসেন, আমিনুর রহমান, মোমিনুর রহমান, জুয়েল রানা, শরিফুল ইসলাম, নজরুল মাস্টার প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এস এস মামুন।