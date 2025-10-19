থালা হাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের ভুখা মিছিল

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা ৫ শতাংশ বাড়ি ভাতা প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাশিত দাবি আদায়ে থালা হাতে ভুখা মিছিল করেছেন। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশিত দাবি আদায় বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে এ ভুখা মিছিল বের করা হয়।
মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে পুরোনো উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ ঘুরে নতুন উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। এর আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বক্তারা বলেন, ‘দেশ গড়ার কারিগর আমরা। অথচ আজ ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য থালা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামতে হচ্ছে—এটা যেমন লজ্জাজনক, তেমনি বাস্তবতার নির্মম চিত্র। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই, অবিলম্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য নিরসন, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ও উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য ন্যায্য দাবি বাস্তবায়ন করা হোক।’
বক্তারা আরও বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণ শিক্ষকেরা যদি অবহেলিত থাকেন, তবে জাতি কখনোই এগোতে পারবে না। তাই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দেন শিক্ষকনেতারা।