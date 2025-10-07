হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

নদীতে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে অসুস্থ নারীর মৃত্যু

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তিস্তা নদীতে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে জরিনা বেগম (৫০) নামের এক অসুস্থ নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মঞ্জু মিয়া। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে তিনি মারা যান।

নিহত জরিনা বেগম উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নের ভাটি কাপাসিয়া গ্রামের মো. জয়নাল মিয়ার স্ত্রী।

ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জু মিয়া জানান, সোমবার বেলা ১১টার দিকে হঠাৎ করে তিস্তা নদীতে উজানের স্রোতে ভারতের দিক থেকে ভেসে আসে বড় বড় শুকনো কাঠের গুঁড়ি ও ডালপালা। সেগুলো সংগ্রহ করতে যান ওই নারী। না খেয়ে সারা দিন কাঠ সংগ্রহ করেন।

এ সময় নদীর পাড়ে অসুস্থ হন জরিনা বেগম। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ পল্লি চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান।

সম্পর্কিত

গাইবান্ধায় অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে নারীর মৃত্যু

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ৮০ পয়সার ভ্যাকসিন ২০ টাকা

নদীতে ১ মাসে ৫০ বিঘা বিলীনের পথে রতনপুর

১ হাজার টাকা পাওনার জন্য বৃদ্ধের ঘরের টিন খুলে নেওয়ার অভিযোগ

ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে বসতবাড়ি ও জমি রক্ষার দাবিতে ফুলছড়িতে মানববন্ধন

ল্যাম্বরগিনির আদলে স্পিডবোট ব্রহ্মপুত্র নদে

বসতভিটা বিক্রি করে বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে সৌদি যাত্রা, ফিরলেন লাশ হয়ে

গাইবান্ধার ফুলছড়ি: চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ প্রসবের অস্ত্রোপচার

প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য রিকশাচালক বাবার হুইলচেয়ারের আকুতি, সাড়া মেলেনি কারও

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা