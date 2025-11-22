হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

সুন্দরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. সাইফুল ইসলাম (৩৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার ভোর ৪টার দিকে পৌরসভার হুড়াভায়া খাঁ এলাকায় সুন্দরগঞ্জ-গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাইফুল ইসলাম পৌরসভার রামডাকুয়া গ্রামের মো. আবদুস সাত্তার মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, অজ্ঞাত কোনো পরিবহন সাইফুল ইসলামকে ধাক্কা দেয়। এ সময় তিনি ওই পরিবহনের নিচে পড়ে থেঁতলে যান এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নেয়। দীর্ঘদিন ধরে সাইফুল মানসিক ভারসাম্যহীন ও মৃগীরোগে ভুগছিলেন বলে জানা গেছে।

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

