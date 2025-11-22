সুন্দরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. সাইফুল ইসলাম (৩৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার ভোর ৪টার দিকে পৌরসভার হুড়াভায়া খাঁ এলাকায় সুন্দরগঞ্জ-গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাইফুল ইসলাম পৌরসভার রামডাকুয়া গ্রামের মো. আবদুস সাত্তার মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, অজ্ঞাত কোনো পরিবহন সাইফুল ইসলামকে ধাক্কা দেয়। এ সময় তিনি ওই পরিবহনের নিচে পড়ে থেঁতলে যান এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নেয়। দীর্ঘদিন ধরে সাইফুল মানসিক ভারসাম্যহীন ও মৃগীরোগে ভুগছিলেন বলে জানা গেছে।
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।