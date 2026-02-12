গাইবান্ধা-১: ১০ কেন্দ্রে জামায়াত এগিয়ে

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ১০টি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে ১২ হাজার ৪৭৭ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন জামায়াতের প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী ২ হাজার ১৮৪ ভোট পেয়েছেন।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ইফতার জাহান তুলি।
এর আগে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে একযোগে উপজেলার সকল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। কোনো ধরনের অপ্রতিকার ঘটনা ছাড়াই ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ ভোটগ্রহণ চলে।
উল্লেখ্য, এ আসনে ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মিলিয়ে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১২৩ টি। মোট ৭৬৯ কক্ষে মোট ৪ লাখ ১৯ হাজার ১১১ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৭ হাজার ৫৭৪, নারী ২ লাখ ১১ হাজার ৫৩৪ ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৩ জন।