হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় নির্বাচনী সরঞ্জামসহ পিকআপ ভ্যান খাদে, আহত ৩

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

সরঞ্জামসহ পিকআপ ভ্যান খাদে। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধা সদর উপজেলা থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে গেছে। এ সময় পিকআপে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তিনজন আনসার সদস্য আহত হয়েছেন। আহত আনসার সদস্যরা হলেন সেফালি বেগম, আরিফ মিয়া ও মাসুদা বেগম।

বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার ঘাগোয়া ইউনিয়নের সোলাগাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ একটি পিকআপ ভ্যান হাসেম বাজার থেকে রুপার বাজারের দিকে যাচ্ছিল। সোলাগাড়ি এলাকায় পৌঁছালে পিকআপ ভ্যানের সামনের চাকা পাংচার হয়। পরে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি পানিশূন্য খাদে পড়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে তিনজনকে স্থানীয় বাজারে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাইলাতুল হোসেন। তিনি মোবাইল ফোনে বলেন, বড় কোনো ক্ষতি হয়নি। ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সুরক্ষিত রয়েছে। নির্বাচনী সামগ্রী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছানো হয়েছে।

