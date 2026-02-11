হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

ফারুক আলম সরকার। ছবি: সংগৃহীত

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনের বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অস্থায়ী কার্যালয় থেকে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান তানজির হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়।

গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নাহিদুজ্জামান নিশাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে এ শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে বলা হয়, ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে ৬ নম্বর ঘুরিদহ ইউনিয়নে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক গাইবান্ধা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান সরকার আতা নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন এবং ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। এ ছাড়া যোগদানের অনুষ্ঠানটি সরাসরি ফেসবুকে প্রচার করে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে আজকের মধ্যে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে কারণ দর্শানোর জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারের মোবাইল ফোনে কল করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান তানজির হোসেন বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে শোকজ করা হয়েছে। আজ তাঁকে শোকজের জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

গাইবান্ধায় নির্বাচনী সরঞ্জামসহ পিকআপ ভ্যান খাদে, আহত ৩

জাপার ঘাঁটিতে এবার হবে চতুর্মুখী লড়াই

গাইবান্ধায় ৬৭৫ ভোটকেন্দ্রের ৩৭৯টিই ঝুঁকিপূর্ণ

ব্যালটের মাধ্যমেই লড়াই চালিয়ে যাব: জাপা মহাসচিব

গাইবান্ধার ৫ আসন: একসময়ের দুর্গে এখন অস্তিত্ব সংকটে জাপা

গণভোটে সরকার কোনো পক্ষ নিতে পারে না: জাপা মহাসচিব

সেতুর ইট-রড খুলে নেওয়া: শোকজ পেয়ে যে জবাব দিলেন সেই ইউপি চেয়ারম্যান

জাতীয় পার্টির মহাসচিবের সভায় দর্শকদের দাঁড়িপাল্লা স্লোগান, ভিডিও ভাইরাল

শোকজ নোটিশ পেয়ে খুলে নেওয়া সেই সেতুর ইট, রড ফেরত দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান

আমার মা-বোনদের পতিতা বললেন কেন: জাপা মহাসচিব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা