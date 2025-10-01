ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে বসতবাড়ি ও জমি রক্ষার দাবিতে ফুলছড়িতে মানববন্ধন

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের রতনপুর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙন থেকে বসতবাড়ি ও আবাদি জমি রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। বুধবার বিকেলে ভাঙনকবলিত এলাকাবাসীর উদ্যোগে নদের পাড়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচিতে কয়েক শ ভুক্তভোগী ছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।
ভাঙনের শিকার এলাকার মধ্যে রয়েছে উড়িয়া ইউনিয়নের ককাইমারী, ব্যাপারীপাড়া, আকন্দপাড়া, জোলাপাড়া ও ভাটিয়াপাড়া গ্রাম। বক্তারা বলেন, গত এক মাস ধরে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে অব্যাহত ভাঙনে বসতবাড়ি এবং একরের পর একর আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। এতে কয়েক শ পরিবার এবং ফসলি জমি এখনো মারাত্মক হুমকির মুখে।
এ সময় তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কর্মকর্তারা ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেও ভাঙন প্রতিরোধে এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী প্রতিরোধ প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানান বক্তারা।
কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন গাইবান্ধা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও গাইবান্ধা-৫ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়ারেছ, ফুলছড়ি উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম আকন্দ, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা আনিছুর রহমান, সহ-সেক্রেটারি মাওলানা আবুল খায়ের, স্থানীয় ইউপি সদস্য ছায়দার রহমান, সমাজসেবক মজনুর রশিদ প্রমুখ।