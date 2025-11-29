গাইবান্ধায় অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, পুলিশ সদস্য নিহত

গাইবান্ধা সদর উপজেলায় অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আশরাফুল আলম নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর তালুকদার।
শনিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আশরাফুল রংপুরের পীরগঞ্জ থানার কনস্টেবল পদে চাকরিরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি পলাশবাড়ী উপজেলার ভেলকুপা এলাকায়।
ওসি শাহীনুর তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আশরাফুল আলমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।