ফুলছড়িতে শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ আহত ১০

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে হঠাৎ একটি বন্য শিয়াল লোকালয়ে ঢুকে পড়লে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় শিয়ালটি বেশ কয়েকটি গরুকেও কামড় দেয়। ঘটনার পরপরই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার উদাখালী ইউনিয়নের সরকারপাড়া এলাকায় সোমবার বিকেলে শিয়ালটি হঠাৎ বসতবাড়িতে হানা দেয়। শিয়াল মুহূর্তের মধ্যে ওই গ্রামের ওমর ফারুক (৪৫), আব্দুর রশিদ (৫০), সাহিদা বেগম (৪৩), মুক্তা খাতুন (২২), মামুনী খাতুন (২২), ফেন্সি বেগম (৫৫), আলেয়া বেগম (৬০), টুকটুকি খাতুনসহ (৮) অন্তত ১০ নারী-পুরুষ ও শিশুকে কামড়ে আহত করে। আহত ব্যক্তিদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং আতঙ্কিত অবস্থায় শিয়ালটিকে ধাওয়া করতে শুরু করে। একপর্যায়ে স্থানীয়রা শিয়ালটিকে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আহত ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করে ফুলছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
ফুলছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান বলেন, ‘শিয়ালের কামড়ে আহত প্রত্যেককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ফুলছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ্যাকসিন নেই। তাই তাদের অন্য কোথাও থেকে দ্রুত ভ্যাকসিন নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’
ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়রা অবিলম্বে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও বন বিভাগ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে উদাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলী নিশ্চিত করেছেন।