শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা, সাবেক স্বামী কারাগারে

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

হাসপাতালে আহত শিক্ষিকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে শারমিন সুলতানা (৩৭) নামের এক নারীকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার ভুক্তভোগী আহত নারীর মামলায় তাঁর সাবেক স্বামী আতাউর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আহত শারমিন সুলতানা উপজেলার নলডাঙ্গার মৃত বজলার রহমান মণ্ডলের মেয়ে এবং জুনিদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক। আর গ্রেপ্তার আতাউর রহমান একই উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের চকনারায়ণ গ্রামের আমজাদ আলী মণ্ডলের ছেলে।

এর আগে গতকাল দুপুরে আতাউর রহমান মাদ্রাসায় গিয়ে শারমিন সুলতানাকে গালিগালাজ করে মারধরের চেষ্টা করলে অন্য শিক্ষকেরা তাঁকে উদ্ধার করেন। বিকেলে আতাউর রহমান আবারও ক্ষিপ্ত হয়ে শারমিনের ছেলে শাকিবুল হাসান সিহাবকে (১১) মারধর করেন।

এ সময় শারমিন এগিয়ে গেলে তাঁকেও মারধর করার পর কাঁচি দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে গলায় আঘাত করেন। পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের চকনারায়ণ গ্রামের আমজাদ আলী মণ্ডলের ছেলে আতাউর রহমানের সঙ্গে শারমিন সুলতানার বিয়ে হয়। দাম্পত্যজীবনে তাঁদের দুটি ছেলেসন্তান রয়েছে। এরই মধ্যে আতাউর রহমান বিভিন্ন অজুহাতে শারমিন সুলতানাকে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিলেন। পরে দুই বছর আগে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।

এরপর দুই সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে থেকে শারমিন মাদ্রাসায় পাঠদান করে আসছেন। এ সময় আতাউর রহমান প্রায়ই সেখানে গিয়ে শারমিনকে হুমকি ও মিথ্যা অপবাদ দেন। একপর্যায়ে গতকাল তাঁকে মারধরের পর ধারালো কাঁচি দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে গলায় আঘাত করেন।

ভুক্তভোগী শারমিন সুলতান বলেন, ‘আতাউর রহমানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার পরও আমাকে প্রায়ই হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে। এতে দুই সন্তান নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছি। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। ’

এ বিষয়ে সাদুল্লাপুর থানার উপপরিদর্শক সুজন সরকার বলেন, বাদী শারমিনের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আসামি আতাউর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

